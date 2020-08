Fietsen niet aan te slepen in de Vallei; winkels zien voorraad krimpen, maar vraag stijgen

Schoofs niet in enkel, wel in dubbel

5 augustus PALERMO - Bibiane Schoofs is in Palermo begonnen aan haar rentree in het internationale circuit. De Edese speelde kwalificatie in het enkelspel. Dat ging haar niet goed af. Ze verloor in de eerste ronde van de Roemeense Laura Ioana Paar: 2-6, 6-1, 2-6. In het dubbelspel slaagde ze er wel in om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Daarin komt ze uit met landgenote Rosalie van der Hoek.