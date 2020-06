Fietsen zijn het nieuwe toiletpapier, racefietsen zijn niet aan te slepen

Politie zoekt inbreker die rammelende ‘vlucht­fiets’ achterliet in Bennekom

11 juni BENNEKOM - De politie heeft donderdagavond in Bennekom de jacht geopend op een inbreker die op een rammelende damesfiets met fietstassen was gevlucht. Via Burgernet is een oproep verstuurd om mee uit te kijken naar de persoon.