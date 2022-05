Fietser gewond bij aanrijding met auto in Bennekom

Hulp bij medische kosten, maar alleen als je in Heteren of Bennekom woont

HETEREN/BENNEKOM - Een bijdrage voor een traplift of voor aangepast bestek in een zorgcentrum? Of voor een vakantiereis voor gehandicapten? De Geurt van Lonkhuyzen Stichting trekt graag de portemonnee. Tenminste, als de aanvrager uit Heteren of Bennekom komt.

21 april