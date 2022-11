Fietser gewond na aanrijding met auto in Ede

Gemiddeld 57 euro minder huur: duizenden minima gaan er op vooruit

Mensen met de laagste inkomens die een huis huren van een woningcorporatie, gaan vanaf juli volgend jaar minder huur betalen. Het gaat om gemiddeld 57 euro per huurder per maand. Alleen al in de regio’s Nijmegen, Ede en Arnhem gaan vele duizenden huishoudens hiervan profiteren.

9 november