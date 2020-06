Fietser van achteren aangereden in Ede: ernstig gewond

video EOD zoekt explosie­ven en vindt benzine in verdachte auto bij recreatie­park Otterlo

4 juni OTTERLO - In het voertuig dat donderdagochtend op het parkeerterrein van vakantiepark De Zanding in Otterlo is achtergelaten, zijn geen explosieven gevonden. In de zwarte Audi RS6 lag een voorraad benzine.