Fietsreiziger van snelweg geplukt op knooppunt Maanderbroek Ede

Jongste jeugd steekt in Ede de handen uit de mouwen om een heus sinter­klaas­huis te bouwen

22 november EDE - De coronacrisis is nog lang niet voorbij. Maar daar was zaterdag in Cultura in Ede even niets van te merken. De jongste jeugd stak de handen uit de mouwen om Sint Nicolaas een heus ‘Sinterklaashuis’ aan te bieden. Uiteraard was de goedheiligman zelf ook van de partij.