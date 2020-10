Fietsster ernstig gewond door aanrijding met auto in Ede, automobilist op de vlucht

DTS Ede hoopt op vervolg in KNVB-be­ker: ‘Dit soort duels wil je spelen’

15 oktober EDE/ VEENENDAAL - Voetbalclub DTS Ede plaatste zich als enige club uit de Vallei voor het ‘grote’ KNVB-toernooi met profclubs. Een mijlpaal in de clubhistorie, maar in coronatijd is het helemaal de vraag of het mooie avontuur een vervolg krijgt.