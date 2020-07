Fietsster valt en raakt ernstig gewond in Wekerom

Ellie Lust test lhbt-vriende­lijk­heid van Ede

27 juli EDE - Hoe reageren je klasgenoten, teamgenootjes van de voetbalclub of je studentenvereniging als je vertelt dat je transgender bent? Tv-presentatrice en voormalig politievrouw Ellie Lust testte hoe lhbt-vriendelijk Ede is voor het programma ‘Nu we er toch zijn’. Is de gemeente Ede bijvoorbeeld bereid om de regenboogvlag te hijsen, of is dat wat te progressief voor de Veluwse stad?