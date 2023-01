Fietsster wordt geschept door auto tijdens oversteken in Ede, slachtoffer naar ziekenhuis

Vergrij­zing oorzaak van personeels­te­kort: één op de tien werknemers gaat binnen 7 jaar met pensioen

Eén op de tien werknemers in onze regio is 60 jaar en gaat binnen 7 jaar met pensioen. Daarmee is de vergrijzing een belangrijke oorzaak van het grote personeelstekort in de provincie. Vorig jaar waren er 47.000 vacatures in de provincie, dit jaar zal het aantal iets teruglopen naar 40.000.

