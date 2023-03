Fietstunnel onder toekomstige Parklaan krijgt steeds meer gestalte

MET VIDEO Deze mensen zwemmen in de koude Rijn tegen giflozing van fabriek uit Ede

Het heeft even geduurd, maar het verzet tegen de plannen om ondergronds vuil van de Edese Enkafabriek per pijpleiding af te voeren naar de Rijn bij Wageningen wordt steeds groter. Zondagmiddag trotseerden zo’n 30 mensen het koude (zes graden) water en een petitie tegen de plannen is inmiddels al bijna 4.500 keer ondertekend.