File door geschaarde aanhanger op A30

Lekker struinen langs bakken met cd's? Dat is er in de Wageningse biblio­theek niet meer bij

13 december WAGENINGEN - De cd verdwijnt langzaam uit de bibliotheken in de Vallei. Na Cultura in Ede stopt nu ook de Bblthk in Wageningen na dertig jaar met de uitleen van cd’s. Alleen de bibliotheek in Veenendaal leent ze nog uit. De collectie is alleen veel kleiner - bijna 4000 cd's - dan hij ooit geweest is.