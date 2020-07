Flat in Ede ontruimd: het ruikt naar gas, waar komt het vandaan?

Albert Heijn Lunteren is geen sluiproute meer voor winkelend publiek tot grote frustratie van Dorpsraad

18:55 LUNTEREN - Even je winkelroute verkorten via het Wilbrinkplein naar de Dorpsstraat in Lunteren is er tegenwoordig niet meer bij. Althans, niet via de Albert Heijn. De Dorpsraad Lunteren en de verenigde middenstanders zijn ‘not amused’.