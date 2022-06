Flinke file en omrijden: ongeluk op A50 veroorzaakt verkeerschaos tussen Arnhem en Apeldoorn

Al járen gaat het mis in de vakantie­par­ken: van een verwaar­loos­de baby tot doorgela­den vuurwapens

EDE - Een doorgeladen vuurwapen, tien mobiele telefoons, een bestelbus vol drugschemicaliën, bijna een pond crystal meth, bijna 2 kilo speed en 38 xtc-pillen. Het was een flinke vondst, in 2020, in een huisje op een vakantiepark in Ede. Maar die vondst staat niet op zichzelf.

