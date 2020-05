Flinke rookontwikkeling bij bermbrand langs snelweg in Ede

Volledig heropenen basisscho­len geeft directeu­ren in de Vallei een dubbel gevoel

7:05 RHENEN - Directeuren van basisscholen in deze regio plaatsen kanttekeningen bij de volledige heropening van de scholen op 8 juni. Is de regel van anderhalve meter wel te handhaven als iedereen weer op school is. En wat vraagt het continue schakelen van de leerlingen?