FvD-kandidaat (zelf homo) mag niet meedoen aan regenboogdebat

Forum voor Democratie wordt definitief uitgesloten van het regenboogdebat vrijdag in Ede. Dat is een flinke teleurstelling voor Nick Mijnhart, die de partij zou vertegenwoordigen. En niet zonder reden: Mijnhart is zelf homoseksueel.

,,Ik vind het heel spijtig dat een homoseksueel om zijn mening wordt uitgesloten bij het eerste Gelderse regenboogdebat”, zegt Mijnhart in een reactie op het besluit van verschillende regionale COC-afdelingen.

Het debat in Ede is een initiatief van het COC, de belangenvereniging voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. Reden voor de uitsluiting van de FvD is het gemeenteraadsdebat in Arnhem. Raadslid Gino Luurssen hield daar een zeer kritisch betoog over gender. Daarbij liepen er raadsleden weg uit de vergadering. Luurssen noemde ‘de genderideologie’ onkruid dat bij de wortel moet worden aangepakt.

Scherp

Om de ‘sociale veiligheid’ van de bezoekers van het debat in Ede te waarborgen, wilde de organisatie dat FvD excuses zou aanbieden voor die uitspraak en er afstand van zou nemen. Dat weigert de partij. Volgens lijsttrekker Anita van Iperen van FvD Gelderland is het debat in Arnhem inderdaad scherp gevoerd. ,,Maar dat is juist de bedoeling van een goed debat.”

Voor COC is die weigering reden om de partij uit te sluiten van het debat, om zo de sociale veiligheid van bezoekers te garanderen.

Dat mensen zich niet veilig zouden voelen bij het debat vanwege de deelname van FvD, kan Van Iperen zich ook niet voorstellen. ,,We begrijpen niet wat er mis kan gaan.”

Woke

Dat stelt Mijnhart ook. ,,Dit bewijst voor mij dat juist het COC niet inclusief is, blijkbaar willen ze alleen in gesprek met mensen die dezelfde mening hebben over het woke beleid. Er wordt snel een beeld geschetst dat FvD een homofobe partij is, maar ik heb me altijd meer dan welkom gevoeld.”

COC wil na het debat wél graag aan tafel met de politici van FvD, zo laat de organisatie weten. Mijnhart en Van Iperen gaan daar graag op in.

