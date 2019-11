'Gat van Lunteren’ na jaren opgevuld: ‘Eigenlijk geen vertrouwen meer in’

Voor Lunternaren en winkeliers echter geen reden om minder enthousiast te zijn met de opvulling van het braakliggende terrein in het dorpshart.



,,Op gegeven moment vroegen we zelfs aan de chef van de Albert Heijn hoe lang het nog zou duren’’, zegt inwoonster Alice van Beek (62). ,,Ik had er eigenlijk geen vertrouwen meer in.’’



Het gebrek aan vertrouwen is goed te verklaren. Eind 2012 werd al bekend dat de Albert Heijn flink zou uitbreiden. Er zouden maar liefst vijf panden afgebroken worden om een splinternieuw onderkomen voor de supermarkt te creëren.



Wat twee jaar moest duren, nam bijna zeven jaar in beslag. Dit kwam mede doordat de Coop-supermarkt hevig protesteerde tegen de uitbreiding van zijn concurrent en door tegenslag met allerlei procedures.