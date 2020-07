Geen all-in Turkije, maar all-in de regen op de Veluwe: ‘Wij vermaken ons hier wel hoor!’

,,Eigenlijk zouden we op rondreis naar Georgië deze zomer,’’ vertelt Eugéne uit Heemstede. Naast hem staat zijn dochter Noortje, samen schuilend voor de regen onder de luifel van hun caravan op vakantiepark De Wije Werelt in Otterlo.

De vakantieperiode is voor de Randstedelingen afgelopen weekend van start gegaan, dus staan ze weer een paar op de Veluwe. ,,Het is natuurlijk wel een beetje balen dat we nu gebonden zijn aan Nederland.”

Het gezin stond in april ook al op de kampeerplaats in Otterlo. ,,Het was toen een stuk rustiger, terwijl het weer toen een stuk beter was. Mensen waren de eerste maanden angstiger om de deur uit te gaan vanwege het coronavirus. Daarnaast moest je op de camping in het begin natuurlijk ook je eigen toilet hebben. Gelukkig hadden wij die luxe wel,” vertelt Eugéne, wijzend naar de wc.