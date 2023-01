Geen boete voor te laat ingeleverde boeken? Dat verschilt per bibliotheek, en soms zelfs per abonnement

Landelijk gezien kiest 30 procent van de openbare leeszalen voor een boetevrij uitleensysteem. Het idee is dat boeken zonder deze sancties toch wel worden teruggebracht.



In de Vallei-regio heeft die gedachtegang nog lang niet overal navolging gekregen, leert een belronde langs de verschillende bibliotheken.

Verschillende abonnementen

In Wageningen sloeg de bblthk begin vorig jaar wel een iets andere weg in. Er is gekozen voor meerdere abonnementsvormen. ,,Wie het complete abonnement heeft à 72 euro per jaar kan boeken langer lenen, grotere aantallen meenemen en krijgt geen boetes meer. Met het basisabonnement van 40 euro betaal je nog 0,15 cent per dag dat een boek te laat terug is”, zegt directeur Manja Mekking.

Mekking volgt met interesse de ontwikkelingen rondom boetevrij uitlenen. ,,We kijken over een langere periode hoe het staat met de terugbrengdiscipline van onze leden met een compleet abonnement. Jeugd tot 18 jaar betaalt nu nog altijd een boete bij verzuim. De omloop is groot bij jeugdboeken, we willen niet dat boeken erg lang wegblijven. Op termijn zou ik graag zien dat we voor jeugdleden een boetevrijsysteem kunnen invoeren.”

20 cent per dag per boek

Bij de bibliotheek in Veenendaal, gevestigd in de Cultuurfabriek, blijven boetes voorlopig van kracht, zegt Danielle Wagensveld. ,,Voor ons werkt het goed. Per boek betaal je 20 cent per dag. Met een maximum van 8 euro per boek. Dat valt te overzien, tenzij je drie kinderen hebt die acht boeken lenen en die worden allemaal veel te laat ingeleverd.”

Wagensveld wijst erop dat leden enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn worden geattendeerd op de naderende vervaldatum. ,,Dat gaat via mail en voordat je aan die maximale boete komt, word je ook enkele keren gewaarschuwd. Die stok achter de deur helpt. Dat is belangrijk, een bibliotheek is gebaat bij goedgevulde boekenkasten.”

‘Die prikkel is nog echt nodig’

Directeur Gerry Poelert meldt dat het Edese Cultura, waar de bibliotheek onderdeel van uitmaakt, het boetesysteem ook nog niet opdoekt. ,,Onze ervaring is dat die prikkel nodig blijft om boeken tijdig terug te krijgen. Exemplaren zijn anders te laat beschikbaar voor anderen, die hebben gereserveerd voor een populair boek.”

,,Wij kiezen er niet voor het boetesysteem los te laten en te verrekenen in een hogere abonnementsprijs. Die is en blijft 50 euro voor volwassenen. Het zou anders toch te veel voelen alsof mensen die altijd op tijd zijn met inleveren meebetalen voor degenen die dat juist verzuimen. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ons beleid op dit terrein snel verandert.”

Geen boetes bij Z-O-U-T

Renée Tiemstra meldt dat Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid-Oost Utrecht) met vestigingen in onder meer Rhenen, Renswoude en Amerongen al wel boetevrij is. ,,Bij niet inleveren, ook niet na twee herinneringen, sturen wij een factuur. Dan gaan wij ervan uit dat de lener het exemplaar graag wil behouden. De factuur is een percentage van het aankoopbedrag en de leeftijd van het exemplaar, plus 2,50 euro administratiekosten.”

