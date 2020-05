Geen films, maar een coronateststraat in bioscoop Pathé in Ede

EDE - Er komt een coronateststraat in de afgesloten Exposiumruimte van bioscoop Pathé in Ede. Vanaf woensdag kunnen zorgprofessionals (los van het ziekenhuispersoneel), personeel in basisonderwijs, kinderopvangmedewerkers en jeugdtrainers met coronaklachten hier worden getest op het virus.

Het is de tweede teststraat in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Een maand geleden opende de GGD Gelderland-Midden al een teststraat in Gelredome in Arnhem.

Toenemende vraag

Met de twee teststraten in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) kan de GGD tegemoet komen aan de verwachte toenemende vraag naar testen.



,,De locatie in Ede is dichterbij voor mensen die in het westelijk deel gebied wonen en goed bereikbaar vanaf de A12’’, zegt de Edese burgemeester René Verhulst. ,,Zo is er ruimte om meer groepen te testen.’’

Veilig werken

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en voorzitter van de VGGM: ,,Nu de kinderen weer aan het sporten zijn, de basisscholen en kinderopvang weer opengaan op 11 mei, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ook de leerkrachten, kinderopvangmedewerkers en jeugdtrainers veilig kunnen werken.



Als ze klachten hebben, moet snel duidelijk zijn of ze besmet zijn of niet. Dan kunnen ze, als ze gezond zijn, met een gerust hart aan het werk. Mooi dat we daarom bij Pathé in Ede een nieuwe teststraat mogen inrichten. Zo komen we samen stapje voor stapje verder in de strijd tegen het coronavirus.”

Volledig scherm Coronateststraat bij het stadion van NAC in Breda. © Gerlach Hochstenbach

Aparte ingang en eigen parkeergelegenheid

Jacques Hoendervangers, Algemeen Directeur Pathé: ,,Wij zijn blij dat we Pathé Ede belangeloos beschikbaar kunnen stellen als testcentrum. De testruimte heeft een eigen in- en uitgang en is volledig apart te betreden van de bioscoopzalen.’’



,,Ook is er een eigen parkeergelegenheid. Wanneer onze bioscoop weer opengaat, kruisen testers en bezoekers elkaar dus niet. Met het beschikbaar stellen van onze locatie in Ede, kunnen wij een maatschappelijke bijdrage leveren aan de strijd tegen corona.”

Politie en brandweer