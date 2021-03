Geen storm maar toch valt een boom op een auto

Bennekom­mers komen in actie voor Land van Peelen: ‘Zoals het nu is, dat kan gewoon niet in deze tijd’

24 februari BENNEKOM - Het is Gerard Baars een doorn in het oog, de staat van het Land van Peelen in zijn woonplaats Bennekom. De akker van dertig hectare langs de Dikkenbergweg wordt volgens hem en een paar andere dorpsbewoners niet op de juiste wijze beheerd. ,,Het is schadelijk voor de grond, voor de natuur eromheen en voor de dieren in het gebied.”