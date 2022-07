Geen treinen tussen Barneveld en Ede-Wageningen in augustus

Cora van de Bovenkamp opent derde Welkom complex, nu in Ede: ‘Kwetsbaren ruimte bieden om hun leven op orde te krijgen’

EDE - Welkom opent in augustus na Veenendaal en Schiedam in Ede haar derde wooncomplex. Initiatiefneemster Cora van de Bovenkamp uit Veenendaal is trots. ,,Niet op mezelf, maar omdat we ook hier kwetsbare mensen een woonplek kunnen bieden en ruimte geven hun leven op orde te krijgen.”

30 juni