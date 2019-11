Geheim rapport: ‘Nieuwe prijsvechters naar Lelystad Airport’

Intertoys keert terug in Ede

16:19 EDE– Speelgoedwinkel Intertoys komt terug in de Grotestraat in Ede. Volgende week zaterdag opent de keten haar deuren in hetzelfde pand dat ze in april in de binnenstad verliet. ,,We hebben alles op alles gezet om er voor sinterklaas weer te zijn”, zegt Eddy Assies, ceo van Intertoys.