Gelderland: geen problemen met laagvliegoefeningen Lelystad Airport

Vanaf morgen is het zover: de laagvliegroutes op Lelystad Airport, waar lange tijd verzet tegen is geweest, worden van kracht. Toestellen die nu al van de luchthaven gebruikmaken - vooral lesvliegtuigjes en zakenjets - krijgen ineens met hoogtebeperkingen te maken en moeten noodgedwongen naar een luchtverkeersleiding luisteren die er tot op heden nog niet was. En dat allemaal om te oefenen, zo schreef minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vorige maand.

Tegen het zere been

Dat was tegen het zere been van de Gelderse Staten, die geen laagvliegroutes willen, ook niet om te oefenen. Maar het provinciebestuur, Gedeputeerde Staten, zegt nu geen problemen te hebben met de laagvliegroutes, zolang die bedoeld zijn om ‘ervaring op te doen met de nieuwe procedures’.

De Gelderse fracties van GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stelden begin oktober vragen aan het college, want de Staten hebben altijd gezegd dat laagvliegen van en naar het vliegveld onacceptabel is. De partijen wilden daarom weten of het college ook vindt dat het besluit van de minister op gespannen voet staat met het standpunt van deze provincie.

Gedeputeerde Staten hebben daar nu op gereageerd, maar een echt antwoord is het niet. ‘Wij zijn niet tegen de luchthavenontwikkeling op Lelystad Airport’, schrijft het college, ‘maar tegen de hiertoe voorgenomen laagvliegroutes’. Om te vervolgen: ‘Wij kunnen ons voorstellen dat luchtverkeersleiders tijdig ervaring opdoen met de nieuwe vliegprocedures voor de huidige gebruikers van Lelystad Airport uit de kleine luchtvaart, dit om een veilig gebruik van de luchthaven mogelijk te maken’.

‘Dit wekt geen vertrouwen’

Uitermate onbevredigend, vindt Daisy Vliegenthart, namens het CDA één van de vragenstellers. ,,Feit is dat we die laagvliegroutes niet willen en dat ze er nu toch zijn. We willen ook niet dat het huidige verkeer volgens die routes gaat vliegen. Wat ik vooral zorgelijk vind is dat dit geen vertrouwen wekt bij inwoners. Elke stap die gezet wordt, voelt voor hen als een onbetrouwbare overheid die hen langzaam in een fuik laat zwemmen. Dit geldt overigens voor de Rijksoverheid, maar ik vind dat je daar als provinciale overheid niet in mee hoeft te gaan.”