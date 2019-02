Gelderland stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor World Food Center Experience in Ede

De provincie Gelderland stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de oprichting van het World Food Center Experience (WFC) in Ede. Dat hebben Provinciale Staten vandaag in ruime meerderheid besloten. In het WFC moeten bezoekers hét verhaal te zien krijgen over het effect van voeding op het lichaam, wereldwijde voedseluitdagingen en duurzame keuzes rond voedsel.

Over de komst van het WFC is jarenlang gesteggeld. Twee weken geleden nog gaven verschillende partijen aan enthousiast te zijn over de plannen, maar wel hun vraagtekens te hebben bij het ambitieuze bezoekersaantal van 330.000 per jaar. Ook over de bijdrage van het bedrijfsleven bestond nog de nodige onvrede. Gedeputeerde Bea Schouten heeft met aanvullende informatie de vragen naar tevredenheid beantwoord, zo bleek.

‘Uniek voorstel’

,,Maar ook nu zitten er natuurlijk nog een paar onzekerheden in”, zei René Westra van de VVD. ,,Dat is ook niet vreemd, want het gaat hier om een uniek voorstel.” Ook de meeste andere partijen steunden het plan: ,,Het gaat hier om bewustwording over voedsel”, zei een woordvoerder van D66. Het WFC richt zich op scholieren en hun ouders. Bezoekers moeten met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke vraagstukken rond voedsel.

Om het World Food Center te realiseren is een nog te bouwen pand en zo’n 60 miljoen euro nodig. Ongeveer de helft daarvan moet komen van de gemeente Ede, de provincie, en het Rijk. De provincie betaalt dus 17 miljoen, Ede 6, en het Rijk zal minimaal 5 miljoen euro bijdragen. Voorwaarde van de Gelderse Staten voor dit geld, mocht het WFC onverhoopt geen succes worden, is wel dat het gebouw in bezit blijft van de overheden, en niet in handen komt van andere partijen die bij het WFC zijn aangehaakt.

‘Voedselkermisattractie’

Niet alle partijen waren enthousiast. De SP noemde het WFC de ‘voedselkermisattractie’, en vond het niet verstandig zo veel geld beschikbaar te stellen. Ook de PVV was negatief. ,,De nieuwe voedselbeleving: je met je eigen geld laten indoctrineren en laten onderwerpen aan marktonderzoek door multinationals”, zei fractievoorzitter Marjolein Faber.

De bezwaren van die partijen ten spijt was er ruim voldoende draagvlak voor het voorstel. ,,We gaan iets moois doen met elkaar”, zei gedeputeerde Bea Schouten. ,,Onderzoek en innovatie komt hier samen. Bezoekers gaan op een interactieve manier over voedsel leren.” De gedeputeerde gaf aan dat het geld in fases beschikbaar komt, en dat al die fases een weegmoment hebben. ,,Wordt tussentijds een doelstelling niet gehaald, dan is er een noodremprocedure.”