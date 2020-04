Gelderland trekt tienduizenden euro’s uit voor terugkeer zeldzame vogel op Veluwe

De tapuit broedt sinds drie jaar niet meer op de Veluwe, maar vliegt er nog wel overheen, laat de provincie weten. Sinds 1975 is de hoeveelheid broedparen in Nederland gedaald van ruim 2000 naar ongeveer 300, blijkt uit cijfers van de Vogelbescherming. De ‘bedreigde’ vogels zitten nog vooral in de duinen van Noord-Holland, het Drents-Friese Wold en op de Waddeneilanden. Samen met Natuurmonumenten, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Staatsbosbeheer onderzoekt Gelderland nu of nestkasten kunnen helpen bij een terugkeer van de tapuit. De kasten moeten bescherming bieden tegen vijanden en de kans vergroten dat jongen overleven en kunnen uitvliegen.

Geen makkelijke opgave

Alleen: volgens de provincie is het niet makkelijk om een tapuit terug te krijgen wanneer die eenmaal niet meer in een gebied broedt. Een onderzoeker gaat de komende twee jaar kijken of en hoe de twintig nestkasten rond Arnhem en Ede worden gebruikt. Die zijn ingegraven op Het Nationale Park De Hoge Veluwe en in natuurgebied Planken Wambuis.



Een terugkeer van de tapuit is belangrijk voor de provincie, omdat de Veluwe een kwetsbaar natuurgebied is. Van een aantal diersoorten is daarom gezegd dat het goed moet blijven gaan met de populatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tapuit, stelt de provincie.