Gelderse grondbezitters willen wolven meteen kunnen afschieten: ‘De Veluwe is geen dierentuin’

Flinke rookontwik­ke­ling bij bermbrand langs snelweg in Ede

29 mei EDE - Langs de A12 in Ede is kort voor 12.30 uur brand ontstaan in een berm. Daardoor ontstond veel rookontwikkeling die het zicht ontnam van het verkeer. Over een lengte van bijna honderd meter brandde de berm tussen de verschillende rijbanen.