Geluidsoverlast stopt maar niet: burgemeester sluit woning in Bennekom

Friso Expo kan steuntje in de rug zijn voor Edese kunste­naars

8:00 EDE - Als alles mee zit opent in 2023 de zogeheten Friso Expo in de Frisokazerne in Ede. Het is de langverwachte culturele invulling van het monumentale pand. Ede zoekt nog naar een verbinding met de lokale kunstenaars.