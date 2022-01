Gemeente doet aangifte van illegale bomenkap langs veelbesproken weg in Lunteren: ‘De verkeersveiligheid is verslechterd’

Met omzagen bomen langs ‘horrorweg’ neemt Lunteren het heft in eigen hand: ‘Maar het lost niets op’

LUNTEREN - Na een reeks ongelukken op de Westzoom in Lunteren, hebben onbekenden afgelopen week al twee keer een boom langs de gevaarlijke weg omgezaagd. Het idee: als de gemeente Ede niets doet, doen we het zelf wel. Dat juist in Lunteren mensen het heft in eigen handen nemen, is niet geheel verrassend.

10 januari