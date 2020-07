Gemeente Ede vindt ‘benzine-achtige vloeistof’ in Wekeroms grondwater: ‘Vermoedelijk sabotage’

EDE - Bij een controle van het grondwater in het gebied in Wekerom waar vroeger een vuilnisbelt stond, is een ‘benzine-achtige vloeistof’ aangetroffen. De gemeente Ede vermoedt opzet en sabotage en gaat aangifte doen bij de politie.

Dat schrijft de gemeente in een bericht op haar website. Op één van de tien meetpunten waar Ede de kwaliteit van het grondwater controleert, is een benzine-achtige vloeistof in de bemonsteringsput gegoten waardoor lokaal het grondwater is verontreinigd. Volgens de gemeente zijn de gevolgen ‘beperkt gebleven tot het grondwater direct rond de peilbuis'. Omdat Ede opzet en sabotage vermoedt, wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Geen onbesproken plek

De Belt, zoals de plek wordt genoemd, is bepaald niet onbesproken. Tot het eind van de jaren 80 werden er chemicaliën op de vuilstort geloosd. Jaren later opperde een bewonersinitatief plannen om een uitkijktoren te bouwen op de plek van de stort. Nadat in december 2018 de fundering voor de uitkijktoren op de Belt was gestort, zagen omwonenden scheuren ontstaan waaruit ‘gekleurd water’ sijpelde.

Ze lieten een bodemonderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau Arcadis. Daaruit bleek dat zowel het water als het zand dat uit de stortplaats stroomt, verontreinigd is. Bezwaren tegen de bouw van de toren werden door de rechter van tafel geveegd.

In april van dit jaar liet het college van burgemeester en wethouders weten dat uit onderzoek blijkt dat de vervuiling in het grondwater beperkt is en ruim binnen de vastgestelde drinkwaternormen van de Rijksoverheid valt. ‘De vervuiling van het water neemt af’, schreef het college.

De gemeente Ede monitort naar eigen zeggen elke twee jaar de kwaliteit van het grondwater.