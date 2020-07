Gemeenten in regio willen af van voerplan minister

‘Histori­sche’ drukte op vakantie­park De Zanding, park is bijna helemaal vol

19 juli OTTERLO - Nederland viert dit jaar vooral vakantie in eigen land, en dat merken ze op Droompark De Zanding in Otterlo. Het park is bijna helemaal vol. ,,Een bezettingsgraad van bijna 100 procent in de zomer, dat hebben we zelden meegemaakt’’, zegt Ron Moerenhout van Droomparken.