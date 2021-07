Gemeenten kiezen liever voor zonneparken dan windmolens: ‘In sommige regio’s is balans helemaal zoek’

Om duurzame energie op te wekken kiezen veel gemeenten in de regio eerder voor zonnepanelen dan voor windmolens. Een goede balans tussen die twee is echter belangrijk voor een goed gebruik van het energienet. Zo nodig wil de provincie daarom meer windenergie afdwingen.

Een goede verdeling is belangrijk, zodat de duurzame energievoorziening niet te veel afhankelijk is van wind of zon.



Dertig regio’s in Nederland moesten afgelopen week hun voorlopige energieplannen inleveren. In deze Regionale Energie Strategieën (RES) geven gemeenten, waterschappen en andere partijen aan waar en hoe wind- en zonne-energie mogelijk kan worden opgewekt. De grote weerstand onder de bevolking tegen windturbines lijkt daarin zichtbaar.

De regio Foodvalley, met onder andere de gemeenten Ede en Wageningen, komt met plannen voor 26 procent windenergie en 74 procent zonne-energie. Rivierenland verwacht 57 procent met windmolens te kunnen opwekken, maar dat was 73 procent in eerdere plannen. De regio Arnhem-Nijmegen kwam eerder al met een verdeling van 89 procent zon en 11 procent wind. Deze regio gaat de verder kijken naar locaties voor windmolens.

Liefst evenveel wind als zon

De Achterhoek moet zijn voorstel nog afronden, maar volgens milieuwethouder Frans Langeveld van Doetinchem zal bijna de helft met windmolens worden opgewekt. Noordoost-Brabant heeft nog geen duidelijke verdeling gemaakt.

Quote In sommige regio's is de balans helemaal zoek Jan van der Meer, gedeputeerde Gelderland

Het aandeel zon en wind zou ongeveer gelijk verdeeld moeten zijn, zoals in Rivierenland en de Achterhoek. Dan wordt er op een zonnige dag met weinig wind bijna net zoveel opgewekt als op een grijze dag met meer wind. ,,In sommige regio’s is die balans helemaal zoek en wordt er te weinig windenergie opgewekt”, zegt de Gelderse energie-gedeputeerde Jan van der Meer.

De netbeheerder moet dan fors gaan investeren in het netwerk om pieken op zonnige dagen aan te kunnen. ,,Voor Gelderland alleen gaat het om 300 miljoen euro. Dat betalen wij met z’n allen. Dat kunnen we deels voorkomen door meer windmolens te bouwen.” Mocht het nodig zijn dan zal de provincie in die gevallen ingrijpen en de bouw van turbines afdwingen.

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat de dertig regio’s in 2030 ongeveer een derde van het energieverbruik duurzaam zullen opwekken. Als de nu ingediende voorstellen allemaal worden uitgevoerd, dan gaat dat ruimschoots lukken. Veel van de plannen moeten nog worden uitgewerkt.