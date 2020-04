Geniet het wild wel van de rust op De Hoge Veluwe?

Gerechts­hof houdt Edese schutter in zijn cel

9 april EDE - Ook het Arnhemse gerechtshof vindt dat een 22-jarige Edenaar – die een 28-jarige man in zijn been schoot – in de cel moet blijven tot aan zijn rechtszaak. Door de coronauitbraak ging de behandeling van de rechtszaak 20 maart niet door. De rechtbank weigerde hem voorlopig vrij te laten, het hof in Arnhem is het daar mee eens.