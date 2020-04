Gepeste Deborah strijdt nu in missverkiezing: ‘Ik zeg elke dag tegen m'n spiegelbeeld dat ik mooi ben’

Waarom heb je je ingeschreven voor Miss Beauty of Gelderland?

,,Ik heb dit bijna nog nooit aan iemand verteld, maar in het verleden werd ik op weg naar school dagelijks gepest door een groep jongens. ‘Ga terug naar je eigen land’, riepen ze dan naar me. Ik reageerde nooit, lachte het weg, maar het deed wel pijn. Ik probeerde de negativiteit altijd achter me te laten.”



,,Op school merkte niemand wat aan me. Maar het gepest heeft me wel aan het denken gezet. Die jongens kenden mij helemaal niet. Alleen op basis van mijn uiterlijk zeiden ze dit soort gemene dingen tegen me. Toen ik over de missverkiezing hoorde, wist ik meteen dat dat bij me past. Ik bedacht me namelijk dat ik mag zijn wie ik ben en dat ik mooi ben, ook al zie ik er anders uit dan de meeste Nederlandse meiden.”