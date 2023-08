column Wie was nu eigenlijk wiens muze?

Aan een plein gelegen, het Place St-Germain-des-Prés, nummer 6 is het fameuze literaire café Les Deux Magots. Aan de muur hangt een foto van Pablo Picasso en zijn geliefde Dora. Zijn muze, mooi als ze is, kijkt wat verveeld in de camera. De briljante Picasso, breedgeschouderd en oud, in een hemdje. Ze kwamen hier ooit, net als Hemingway, Camus en Borges. Ik staar naar de foto, vraag me af: wie was nu eigenlijk wiens muze?