Eindelijk: na maanden uitstel start bouw koalaver­blijf Ouwehands Dierenpark

Eindelijk is het zover. Na maanden uitstel komt er een koalaverblijf in Ouwehands Dierenpark. Naar verwachting zijn de drie Australische koala’s volgend jaar in het voorjaar in het dierenpark in Rhenen te zien.