Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ede vandaag

Landelijke koepel breekt lans voor subsidie aan Poppunt Gelderland:‘Enig in zijn soort’

Zonder provinciale subsidie lijkt er een einde te komen aan Poppunt Gelderland. Dit leidt tot ‘grote zorgen’ bij De Popcoalitie, een landelijke koepel van organisaties in de popsector. Dat schrijft bestuurslid Martijn Kramers in een brief aan de provincie Gelderland waarin hij pleit om niet te korten op het initiatief.