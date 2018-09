Gestrande Apache op Ginkelse Heide vliegt donderdag naar Gilze-Rijen

Shabu Shabu komt naar Ede

19:03 EDE - Shabu Shabu, een all you can eat sushirestaurant die in meerdere steden in dit land te vinden is, komt naar Ede. Dat meldt een woordvoerder van W&W Vastgoedbeheer. Shabu Shabu komt bij de Pathé Ede, waar op dit moment gebouwd wordt voor het plan Valley Centre West.