Gestrande Chinook op heide gerepareerd en zelf teruggevlogen naar Gilze-Rijen

Toestel bewaakt

Het terrein rond de heli werd korte tijd bewaakt door de Koninklijke Marechaussee. In september 2018 strandde al eens een Apache gevechtshelikopter op de Ginkelse Heide. Ook die werd ter plaatse gerepareerd.



Als het niet gelukt was de heli te repareren, had die over de weg vervoerd moeten worden. Dat was nogal een klus geweest, aangezien de kist midden op de heide was geland.