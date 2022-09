Gevaar geweken: brandweer laat giftige gassen ontsnappen uit Wekeromse maïskuil

De brandweer, een adviseur Gevaarlijke Stoffen en twee meetploegen zijn ingezet. Volgens een buurtbewoner is vrijdag maïs gehakseld op de boerderij. Onder de kuil komt een oranje damp vandaan. De Valkse Engweg is door politieagenten afgesloten vanwege de giftige dampen.

,,De Valkse Engweg is zaterdagavond tijdelijk afgesloten, omdat de brandweer de maiskuil ging ontgassen. De wind waaide toen in de richting van de Valkse Engweg. Na het ontgassen was de kust weer veilig en is de weg weer vrijgegeven", liet een politiewoordvoerder zondag weten.

Meer stikstof door droogte

Bij het inkuilen van de maïs ontstaat altijd kooldioxide maar dit jaar komen ook zogeheten nitreuze (stikstofhoudende) gassen vrij. Die zijn zeer giftig en bijtend en kunnen risico's voor mens en dier opleveren. Bij inademing of contact met de huid kan er long- of huidbeschadiging (verbranding optreden).

Gas via zijkant laten ontsnappen

In een handleiding van Wageningen Universiteit over het inkuilen van maïs staat dat deze gasvorming kan optreden omdat er te veel groene plantendelen en te weinig maïskolven in de kuil zitten. Mocht er gasvorming in een kuil te zien zijn, dan adviseert de universiteit om het gas via de zijkanten van de kuil te laten ontsnappen. Bij weinig wind stroomt het gas zo weg, bij meer wind moet rekening worden gehouden met de windrichting (in verband met de schadelijke effecten).