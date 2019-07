Gevaarlijke bocht A1 naar A30 bij Barneveld aangepakt

Last van eikenpro­ces­sie­rups extremer dit jaar in Vallei

15:58 EDE - In vergelijking met vorig jaar is de last die mensen van de eikenprocessierups ervaren, extreem. Dat zegt een woordvoerder van huisartsenpraktijk Veldhuizen in Ede. ,,We hebben misschien wel twintig telefoontjes per dag.’’