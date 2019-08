Gevaarlijke stof vrijgekomen door brand in vaten met drugsafval in buitengebied Ede

Faunabe­heer wil meer zwijnen afschieten op Veluwe om schade te voorkomen

30 augustus EDE - De Faunabeheereenheid Gelderland wil in het voorjaar minder wilde zwijnen op de Veluwe. De voorjaarsstand moet vanaf volgend jaar met twee- tot vierhonderd dieren worden verlaagd tot 1.100 zwijnen. Het doel: later in het jaar minder overlast en schade in de dorpen.