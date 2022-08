Gevangenisstraf van twee jaar voor ontucht met jongens

WARMSTE DAG IN BEELD We blijven massaal binnen tijdens zinderende hitte; behalve de verstokte zonaanbid­ders

Het is stil op straat geweest in de Vallei op deze uitzonderlijk hete dinsdag. Volgens het nationale hitteplan moesten we voldoende drinken en ons vooral niet inspannen. De bevolking van de Vallei heeft zich goed aan deze voorschriften gehouden. Mensen bleven in huis, waar het al snel 10 tot 15 graden koeler was dan buiten.

20 juli