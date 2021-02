Gewapende agenten vallen loods in Lunteren binnen

Het gebied rond het perceel is afgezet met linten. De brandweer is aanwezig en doet metingen.



Het is nog niet duidelijk wat er is aangetroffen in de loods. Wel lijkt er een serieus onderzoek te zijn gestart. De politie heeft een zogeheten PD-unit aan laten rukken. In de container zijn werkplekken ingericht. De unit wordt doorgaans alleen ingezet bij onderzoeken die veel tijd in beslag nemen.