Gewapende overval op Kruidvat in Ede centrum; dader met buit op de vlucht

Straks alleen nog uitstootlo­ze vrachtwa­gens en bestelbus­jes in flink deel van Ede? ‘Je bespaart zo veel CO2’

EDE - Het Edese gemeentebestuur wil binnen een aantal jaar in een groot deel van de stad vrachtwagens en bestelbusjes op diesel of benzine weren. Alleen als die voertuigen emissievrij zijn - zoals wanneer ze elektrisch zijn of op waterstof rijden - zijn ze welkom.

17 november