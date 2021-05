Gewonde bij ongeluk in drukkerij in Ede, hulpdiensten rukken massaal uit

Cultuur snuiven in coronatijd kan weer in het Kröl­ler-Mül­ler museum maar voorlopig alleen buiten

19 mei OTTERLO - Het bekijken van kunst in de buitenlucht klinkt als een uitstekend veilige manier, vooral in coronatijd. Toch hield ook het Kröller-Müller museum in Otterlo de tuin maandenlang dicht. Vanaf woensdag 19 mei konden bezoekers zich eindelijk weer vergapen aan een variatie aan kunstwerken in de tuin van 25 hectare.