Gewonden en file op A30 na ongeval met vijf auto's

Aanslui­ting van bussen uit Wageningen op treinen Rhenen en Ede verbetert niet

25 november WAGENINGEN - De aansluiting van bussen uit Wageningen op treinen in Rhenen en Ede verbetert niet. Wel gaan er vanaf medio december bussen uit Utrecht en Arnhem later naar Wageningen rijden. Wageningen, 's lands enige universiteitsstad zonder eigen treinstation, gaat meer investeren in de bushaltes.