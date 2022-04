Gewraakte rechters hoeven niet naar huis in zaak tegen stel uit Ede dat geld van oma zou hebben verbrast

In november was de eerste zitting. Meteen na aanvang wraakte advocaat Bas van Riel van kleindochter en haar man de rechters. De reden: een medewerker van het gerechtshof had stukken opgevraagd bij de advocaat van de familie zonder dat Van Riel hiervan wist. Dat mag niet en wekt de schijn van partijdigheid van het gerechtshof, betoogde hij.

De familie procedeert al jaren om iets terug te krijgen van het geld van oma. Kleindochter en haar man zouden dit in winkels, restaurants en op vakantie erdoorheen hebben gejaagd. Oma is inmiddels overleden. Het Edese stel is in de strafzaak in eerste instantie veroordeeld door de rechter, maar in hoger beroep op procedurefouten vrijgesproken. Ook in de civiele zaak die nu speelt is de uitspraak in eerste instantie dat zij geld terug moeten betalen.