Gezin uit Lunteren 1.000 euro armer nadat 'dochter' via WhatsApp hulp vraagt

Meer treinreizi­gers van en naar de stations in De Vallei

6:59 EDE/ VEENENDAAL - Het is vorig jaar drukker geworden op de stations van de Nederlandse Spoorwegen in De Vallei. Op stations Rhenen, Ede-Wageningen, Veenendaal-Centrum, -West en -De Klomp stapten in 2017 meer dan 27.500 reizigers per dag in en uit; 630 meer dan in 2016.