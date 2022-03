Gif uit vuilnisbelt bedreigt Wekeromse Zand: ‘Als je die smurrie uit die berg ziet komen, denk je: dit kan toch niet!’

De deskundige zegt dat er tientallen treinwagons aan minerale olie en oplosmiddelen in de belt zitten, als de metingen die er zijn gedaan representatief zijn voor de hele belt. ,,En dat loopt nu allemaal ongecontroleerd het grondwater en het Natura 2000-gebied in. De natuurwaarden kunnen hierdoor grotendeels verdwijnen.”



Al in 1992 verwachtte de Grontmij dat de vervuiling zich maximaal 1500 meter westwaarts zou verspreiden. Dat staat in een rapport uit 2018 van onderzoeksbureau Sweco, in opdracht van de gemeente Ede. ,,Het ligt dus voor de hand dat dit in de tussentijd grotendeels is gebeurd”, zegt Buijs. ,,Niemand heeft onderzocht op welke diepte in de bodem deze vervuiling zich verspreid heeft en of die vervuiling zich naar de oppervlakte heeft verplaatst in het Wekeromse Zand.”