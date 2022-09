Giftige gassen vrij uit voerkuil: veel meer stikstof in maïs door aanhoudende droogte

Het is geen polo, het is geen lacrosse: het is polocrosse

Het is geen polo, het is geen lacrosse, het is polocrosse; geen sport die duizenden mensen in Nederland beoefenen. De Polocrosse Vereniging Nederland telt volgens haar website zo’n zeventig leden. Dus er stonden zaterdag en zondag geen mensenmassa langs het veld op de Peppelenburg in Otterlo.

28 augustus